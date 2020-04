No âmbito do terceiro período do estado de emergência e até ‪às 17h00 desta terça-feira, já foram detidas 32 pessoas por desobediência, mais 8 nas últimas 24 horas, anunciou o Ministério da Administração Interna (MAI).

Destas detenções, 11 foram por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório, 19 por desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário , uma por desobediência ao encerramento de instalações e estabelecimentos e houve hoje uma detenção por desobediência às regras de funcionamento na prestação de serviços.

Foram ainda encerrados 54 estabelecimentos no mesmo período de tempo, 22 nas últimas 24 horas.

Estes números juntam-se aos registado nos dois primeiros períodos do estado de emergência. No primeiro período registaram-se 108 detenções por crime de desobediência e foram encerrados 1.708 estabelecimentos comerciais. No segundo período registaram-se 184 detenções por crime de desobediência e foram encerrados 432 estabelecimentos comerciais.