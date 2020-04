A cervejaria Musa lançou hoje uma cerveja em nome de todos os artistas que atuaram no local nos quatro anos de existência do espaço físico da cervejaria.

“With a Little APA from my Friends combina o que de melhor sabemos fazer com tudo aquilo que os músicos nos deram. Uma cerveja vendida por nós, mas cujo valor da venda reverte, integralmente, para todos os artistas que passaram pela nossa Fábrica, os nossos espaços e as iniciativas que organizamos por todo o país. O resultado é um abraço de nomes, um rótulo de afectos, uma cerveja com a dose certa de amizade. Fresca, feliz e melódica, marcada pelas notas de amizade, citrinos e frutos tropicais, para beber na janela, na varanda ou na marquise”, explica a marca em comunicado.

A cerveja poderá ser adquirida através da loja online da cervejeira em https://loja.cervejamusa.com/ ou directamente na Fábrica de Marvila (todos os dias entre as 13h e as 20h30) e Musa da Bica (terça a sexta entre as 12h30 – 15h30 e 18h00 – 20h30; sábado 12h30 – 21h; domingo 12h30 – 20h). As entregas ao domicilio poderão ainda ser feitas através de encomendas nas apps Uber Eats e Glovo. As encomendas realizadas através da loja online da Musa terão entrega gratuita.

A cerveja custará €2,5 e o valor total das receitas de venda será doado para todos os artistas que aceitarem a doação e cujo nome esteja no rótulo da garrafa, que inclui artistas como Lena d’Água, Mike El Nite, Benjamim, Samuel Úria, Colónia Calúnia, Paus, PZ, David Bruno ou The Legendary Tiger Man.