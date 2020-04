Depois de ontem ter registado o número diário de mortes por covid-19 mais baixo dos últimos quinze dias, e após três dias consecutivos a descer, esta terça-feira o número de vítimas mortais voltou a disparar, com 823 mortes nas últimas 24 horas. No total, já morreram 17.337 pessoas devido ao novo coronavírus no país.

Já o número de novos casos de infeção desceu face a segunda-feira, tendo sido registados 4.301 novos casos nas últimas 24 horas. No total, há agora 129.044 casos confirmados.