Áustria anuncia abertura de atividades com excepção dos eventos culturais e desportivos

Depois da reabertura de lojas e espaços comerciais no início do mês, o Governo austríaco anunciou que, no início do próximo mês, vai reabrir todas as atividades económicas na Áustria, com exceção de eventos culturais e desportivos em grande escala.