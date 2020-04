A Polícia Nacional espanhola deteve em Almería um dos terroristas do Daesh mais procurados na Europa. O homem, de nacionalidade egípcia, tinha entrado recentemente em Espanha de forma ilegal, e encontra-se escondido num apartamento alugado com outras duas pessoas.

Segundo um comunicado das autoridades, o suspeito estava a aproveitar-se da situação de confinamento devido à covid-19 para sair algumas vezes, sempre com uma máscara de forma a evitar ser reconhecido, tal como as pessoas com quem estava a partilhar casa.

Os outros dois homens também foram detidos e estão agora a ser investigados.

O homem detido pela polícia estava a ser procurado em toda a Europa por aparecer diversas vezes nas fileiras do Daesh, como também devido à sua “alta perigosidade”.