O presidente do Fórum para a Competitividade, Pedro Ferraz da Costa, enviou uma carta ao primeiro-ministro António Costa para apelar à elaboração de um “plano de transição” que permita mitigar os efeitos da pandemia de covid-19 e dar início a um processo de recuperação das empresas e da economia portuguesa. “Admito que conseguirá convencer os cientistas a não procurar o zero absoluto e a elaborar o plano de transição para a normalidade e executá-lo”, refere na missiva.

Na carta, Ferraz da Costa considera que, neste momento, a “principal tarefa passará a ser então a de definir o conjunto de medidas de política económica a aplicar para um número muito concentrado de objetivos”. Para tal, o presidente do Fórum para a Competitividade afirma ser fundamental “uma definição prévia, mesmo que aproximada, dos montantes disponíveis” para apoiar as empresas.

Ferraz da Costa recorda “erros estratégicos” do passado que, segundo o próprio, “explicam em parte a baixa contínua das nossas taxas de crescimento”. O empresário apela que o Governo lidere, desta vez, “uma mudança de atitude em relação aos objetivos coletivos e que são muito simplesmente: defender atividades existentes que em concorrência possam assegurar uma grande parte do emprego que tinham, com remunerações que possam voltar a crescer a médio prazo, apoiar novas atividades com viabilidade futura em setores modernos e inovadores que criem oportunidades para profissionais competentes e ambiciosos, deixar de prejudicar sistematicamente os que trabalham no setor privado, utilizar os recursos financeiros duma forma mais sustentável, melhorando a política orçamental e os investimentos públicos, gerir melhor uma administração pública mais leve como forma de viabilizar uma fiscalidade competitiva e de localizar em Portugal atividade produtiva sustentável e emprego mais bem pago, e resistir decididamente a propostas irrealistas de protecionismo nacionalista dos anos 1940 e atentar na dimensão europeia das oportunidades”.

Entre sugestões e críticas, o presidente do Fórum para a Competitividade refere na carta a António Costa que “o nível da fiscalidade, a instabilidade das regras e a insegurança jurídica derivada da lentidão da justiça fiscal são o maior conjunto de obstáculos ao desenvolvimento da economia portuguesa e não é possível deixar de lhe fazer frente para promover o desenvolvimento rápido de empresas muito mais eficientes”, sugerindo “o recurso à ajuda de instituições europeias, também como forma de neutralizar as resistências académicas e corporativas”.

“Não há tempo a perder”, escreve Ferraz da Costa. A criação de zonas francas nos portos de Leixões e Sines “para localizar novas atividades de reindustrialização europeia” é outra das propostas apresentadas.