O ex-deputado socialista Ricardo Gonçalves discorda do modelo encontrado pelo Parlamento para comemorar o 25 de Abril.

O antigo deputado do PS defende que a Assembleia da República deve comemorar o 25 de Abril, mas sem convidados. “O problema dos convidados é poder ser interpretado por muitos portugueses como um privilégio da Assembleia da República e esta não pode ter privilégios, a não ser o maior de todos que é representar os portugueses e poder legislar, fiscalizar e debater”.

As comemorações do 25 de Abril estão a gerar polémica devido ao número de pessoas que se vão concentrar no parlamento para assinalar esta data.