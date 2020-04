Depois de uma ausência prolongada, especulou-se nos média norte-americanos que Kim Jong-un estaria em estado grave de saúde após ter sido submetido a uma cirurgia cardiovascular na semana passada. A notícia foi avançada pela Daily NK, site sul-coreano que publica notícias sobre o seu vizinho do norte.

A informação foi de seguida reproduzida pela CNN, depois de consultar uma fonte da Casa Branca, que referiu que estava a seguir o caso e que havia informações dos serviços secretos que indicavam que o líder norte-coreano estava com a sua saúde comprometida. Mas, depois de a notícia ter corrido todo o mundo, foi prontamente desmentida pela Coreia do Sul, pouco tempo depois da informação ter começado a circular no ciclo mediático.

"Não temos nada que confirme os relatórios mediáticos sobre os problemas de saúde do Presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e não foi detetado nenhum movimento atípico dentro da Coreia do Norte", disse Kang Min-seok , porta voz do Presidente da Coreia do Sul, num comunicado citado pelo Wasshington Post.

A especulação sobre o estado de saúde de Kim adensou-se depois de não ter estado presente nas comemorações do aniversário do seu falecido avô, pai fundador da Coreia do Norte, um dos eventos mais importantes do país, no passado dia 15 de abril. Apesar da sua jovem idade, 36 anos, o ditador sofre de excesso de peso e é frequentemente visto a fumar, podendo ser um caso de risco. Por isso os analistas especularam que Kim poderia simplesmente estar a tomar as devidas precauções para evitar ser contagiado pela covid-19. Ou que era então uma simples demonstração de poder, dando a imagem de independência.

As informações sobre o estado de saúde dos líderes da Coreia do Norte estão sempre trancados a sete chaves, com ou sem pandemia. Travada esta desinformação, nasceu uma nova especulação: o que acontecerá se Kim estiver incapacitado para liderar o país?

[Em atualização]