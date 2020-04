O boletim da situação epidemiológica em Portugal, divulgado esta terça-feira pela DGS, dá conta de 27 mortes e mais 516 novos casos, nas últimas 24 horas.

No total já morreram 762 pessoas por covid-19 no país e o número total de diagnósticos confirmados aumentou para 21.379.

A subida das mortes foi de 3,6% e a de novos infetados foi de 2,5%, segundos os dados que constam do balanço das autoridades de saúde.

O número de recuperados disparou de 610 para 917, este salto de 307 faz com que pela primeira vez sejam mais os doentes que recuperaram do que aqueles que morreram na sequência da infeção pelo coronavírus.

Outra boa notícia diz respeito à quantidade de doentes internados que tem descido nos últimos dias, atualmente há 1.172 pessoas nos hospitais, das quais 213 estão em unidades de cuidados continuados.

A aguardar resultados estão ainda 5.009 pessoas, enquanto as autoridades de saúde têm sob vigilância 30.646 contactos.

A região Norte continua a ser a que regista o maior número de casos, 12.806, e de mortos, 441. No Centro há registo de 2.999 infetados, dos quais morreram 171, na região de Lisboa e Vale do Tejo contabilizam-se 4.896 casos e 133 vítimas mortais. Segue-se o Algarve com 313 casos e 11 mortos, o Alentejo tem 173 diagnósticos confirmados e os Açores 107 casos e 6 mortos. Na Madeira verificam-se 85 casos, sem qualquer óbito registado.

Em relação aos concelhos, a DGS adianta que Lisboa é o que contabiliza maior número de casos de infeção pelo coronavírus (1.145 casos), seguido pelo Porto (1.071) e Vila Nova de Gaia (1.066),

Veja o perfil dos casos confirmados:

170 meninos e 189 meninas com menos de 10 anos;

266 rapazes e 321 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

988 homens e 1.390 mulheres entre os 20 e 29 anos;

1.271 homens e 1.713 mulheres entre os 30 e 39 anos;

1.418 homens e 2.202 mulheres entre 40 e os 49 anos;

1.439 homens e 2.231 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.173 homens e 1.384 mulheres entre os 60 e 69 anos;

927 homens e 978 mulheres entre os 70 e os 79;

1.097 homens e 2.222 mulheres casos com mais de 80 anos.

Óbitos:

4 homens e 5 mulheres entre os 40 e os 49 anos

15 homens e 5 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

45 homens e 22 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

91 homens e 68 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

225 homens e 282 mulheres com mais de 80 anos.

Veja o boletim na íntegra