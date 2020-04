Mais do que qualquer personagem ou enredo, um livro deve-nos tatuar a alma. É o caso deste Um Desvario de Lou Andreas-Salomé.



Lou Andreas-Salomé ao colo da sua ama assistiu á selvajaria com que o marido a atingiu enquanto a segurava pequenina nos braços. Enquanto a olhava ternamente.



Um livro que parte da violência física com profundos lenhos psicológicos na narradora que jamais esquecerá a cena, mas que depois se avoluma na maior doçura e transparência. Um livro que podia ser um espelho.

Um espelho Art Decô, veneziano ou o I’ll be your mirror da Joana de Vasconcelos. Este é o espelho da “máscara” nas palavras da escultora.

A violência do vermelhão no pescoço da ama em contraste com a devota comoção com que segura a criança, cerzem em pleno a máscara de todas as mulheres submissas que sofrem e se mascaram. Que sofrem em silêncio e resgatam nos braços dos seus protegidos, os braços da inocência.



Numa altura em que estamos confinados a quatro paredes, não pude deixar de louvar esta frase em código que circulou nas redes socias. «Se for vítima na farmácia peça uma máscara covid-19 que nós saberemos ajudá-la.» Fiquei impressionada com esta iniciativa. Brutal esta frase em código. Pena que muitíssimos homens também certamente a terão lido.



Mas este não é um livro confinado à violência doméstica bruta. É antes sobre a violência humana no seu âmago. As relações humanas dilaceradas, a intimidade à beira do abismo, no fundo do poço.



Nunca deve um leitor catalogar um livro, muito menos trancá-lo. Deve deixá-lo cirandar dentro de si.

Deixar que tudo aquilo que ele lhe suscite venha ao de cima.

Pois bem, temos a história de um primeiro amor.

Sempre gostei da velha frase popular “Amores de verão ficam enterrados na areia”. Neste caso, enterrados na neve.

Benno e Adine ficam noivos muito cedo.

Ele é um jovem psiquiatra cheio de ambição e ela uma miúda que nem sabe ao certo o que quer, e acredita naquele homem como escudo de Atena.

Acabam por se separar, porque Benno, um profundo machista, igual a tantos marialvas que ainda geniosamente e genialmente, ou vice versa, imperam nos lares azedos lares portugueses, não suporta a ideia de ter uma mulher artista que não se amarra à costura nem às lides domesticas de corpo e alma.



Benno não é capaz de aceitar nem de compreender o pungente estado de embriaguez artística de Adine e rompe o noivado.

Adine abandona a Rússia e parte para Paris. Reergue-se e segue o seu sonho. É nessa altura que, mais do que se tornar pintora, torna-se Mulher.

Não haverá mulher alguma que não se deixará envolver. Que não se reveja em algum canto do espelho. O espelho só nos devolve a imagem que lhe entregamos. Em eco, só recebemos a força do grito com que esvaziamos a raiva, os pés descalços.

Neste livro encontramos ao espelho o amor em riste com a arte e o feminino em eco de mãos dadas com a neve, a amargura, o remorso, o constante fervilhar da mente humana.



Há duas personagens fabulosas. Ana e a Baronesa Daniela. Ana é a empregada de Benno e da mãe de Adine e conserva no seu comportamento um certo padrão de loucura boa, contida.

Ela tinha sido doente de Benno no hospital psiquiátrico, mas estava em condições de trabalhar, o que se passava, é que ela acreditava que estava ao serviço do imperador da China. «A loucura é capaz de preservar ilusões agradáveis». Não seria uma delicia se todos acreditássemos estar ao serviço de um Imperador?

No caso, um Romano.

Creio que seria arriscado de mais agora a China.



A outra personagem que me encantou foi a desforme e aleijada jovem Baronesa, também antiga doente de Benno, que retratada num desenho de Adine se destaca muito mais bonita do que na realidade é.

Adine desenhou a felicidade. Desenhou-lhe a esperança nos olhos. Nos lábios. Nos cabelos.Imagino que em cada traço da cara.

Quando a Mãe dela a reconheceu no quadro fez um comentário acerca da feia rapariga.

Esse comentário inaugura o diálogo mais apoteótico do romance: «Pobre Daniela (…) Dá vontade de lhe desejar um pouco de felicidade no Natal, como presente.» «Ai, minha mãe, ninguém sabe com exactidão o que as outras pessoas desejam.» É aqui que está o desvario.

Uma parte do mundo está longe de saber o que a outra parte do mundo deseja.

Uma parte do mundo está convencida que sabe o que a outra parte do mundo deseja.

Nem mesmo eu, sei ao certo o que desejo.

Desejo o desvario para a minha filha. Todo o desvario.



Em todos os livros desta escritora, há uma aura poética e existencial, não só pela sua formação em psicanálise, mas que pelo seu doloroso sentido de vida e de descoberta se desdobra, permitindo-nos desdobrar com ela pondo-nos em causa, de quatro.



Teria eu abdicado da minha apetência para as artes por um homem?

Ter-me-ia entregue aos deveres matrimoniais em prol da felicidade conjugal virando costas á escrita?

São estas as linhas que tricotam os gomos dos diálogos e dos pensamentos dilacerados da narradora, mas também não serão estes os pensamentos da maioria das leitoras deste texto?



Só no limbo se reconhece a força do ser humano. Neste caso, da mulher artista. Da mulher luz, da Mulher neve, da mulher onda, que já antes de rumar á cidade luz já tinha a luz dentro dela a transbordar. O desvario. O problema foi ter encontrado um homem que na altura não a deixou transbordar, e quando foi atrás do tempo perdido, já era demasiado tarde.

O amor não tem dois tempos.



Tomara que todas as mulheres que vivem em silêncio, consumidas com à arte cerrada nos punhos, fossem desvariadas.

Eu sou uma dessas mulheres desvariadas.

Sempre serei.

E a pergunta que me faço é a seguinte: Quantas Adines intimas de Freud, Nietzsche, Paul Rée e Rilke antes da ida para Paris, antes do rompimento do noivado, existem em 2020?

Dá que pensar que a mulher, qual milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, em prol da multiplicação da espécie, vê-se tantas vezes enclausurada e melindrada por essa mesma multiplicação desumana que a desmembra.



Que um dia, todos acreditemos que só a arte nos possa salvar dos dias bolorentos, do tédio, dos homens que não nos deixam transbordar, como a mim me salva a poesia.