As lojas dos CTT - Correios de Portugal começaram a vender esta terça-feira máscaras e gel desinfetante. Em comunicado enviado às redações, os CTT confirmam que estes produtos passam a estar disponíveis nas suas lojas e em todo o território nacional.

Tendo em conta o atual contexto de pandemia por Covid-19 em que vivemos, e tendo em conta a preocupação com a segurança e bem-estar dos clientes, os CTT estão a comercializar estes produtos na sua rede de retalho, procurando que os cidadãos se desloquem o menos possível na compra de bens essenciais”, refere a nota.

Os CTT passam a comercializar máscaras cirúrgicas com certificação ASTM nível 2, de acordo com a diretiva da União Europeia e com embalamento próprio (por 10 euros o pack de seis unidades). Estará também disponível gel desinfetante com 70% de álcool (cinco euros uma embalagem de 100 ml), cuja fórmula está de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde.