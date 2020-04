O Aliança manifestou-se contra o modelo escolhido para as comemorações do 25 de Abril na Assembleia da República.

O partido esclarece, em comunicado, que teria votado contra o modelo escolhido para as celebrações do 25 de abril se tivesse assento na Assembleia da República.

“O Aliança considera que não devem ser promovidas atitudes, iniciativas e cerimónias que contrariem as regras estabelecidas para a comunidade em relação ao confinamento das populações”, refere.

O partido considera também “inaceitável a excecionalidade” prevista para as comemorações do 1º de Maio. A CGTP tenciona comemorar esta data com ações de rua.