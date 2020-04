A montanha de Matterhorn, localizada nos Alpes, na Suiça, é utilizada diariamente, desde março, para projetar uma bandeira de um país e dar um sinal de esperança ao mesmo, numa altura em que o mundo enfrenta uma pandemia mundial devido à covid-19. Ontem, foi a vez da bandeira portuguesa ser palco na montanha "mais fotografada do mundo".

"Em Zermatt vive a maior comunidade portuguesa fora de Portugal. Muitos deles permaneceram aqui, apesar da pandemia de coronavírus. Nós agradecemos!", escreveram na publicação no Twitter, onde mostraram a imagem da bandeira portuguesa projetada na montanha.

A bandeira da Suiça, da China, de Itália, foram outras das escolhidas pela comunidade para mostrar o seu apoio.

In Zermatt lives the biggest Portuguese community outside Portugal. Many of them have remained here despite the coronavirus pandemic. We say thank you! #Zermatt #Matterhorn #ThankYou pic.twitter.com/rHl7gVGwCu