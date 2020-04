De acordo com uma fonte oficial dos Estados Unidos, citada pela CNN, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, está em estado grave após ter sido submetido a uma cirurgia cardiovascular, na semana passada.

O líder da Coreia do Norte faltou às comemorações do aniversário do seu avô, um dos eventos mais importantes do país, no passado dia 15 de abril, o que deixou a população e a comunidade internacional suspeita. O Daily NK, um jornal online da Coréia do Sul que aborda as situações que se passam na Coreia do Norte, noticiou que Kim foi submetido a uma operação do sistema cardiovascular no passado dia 12, devido ao "tabagismo excessivo, obesidade e excesso de trabalho". Depois da operação, Kim Jong Un foi levado para um vila no condado de Hyangsan onde está a receber acompanhamento médico.

Apesar de a CNN ter tentado entrar em contacto com várias fontes do Governo sul-coreano para confirmar o estado de saúde do líder norte-coreano, todos se recusaram a comentar. O estado de saúde do líder da Coreia do Norte é um dos segredos de estado mais bem guardados e apenas um círculo muito pequeno tem acesso à informação.

Bruce Klingner, ex-vice-chefe de divisão da CIA na Coreia do Norte afirma que apesar das especulações, esta não é a primeira vez que existem rumores sobre a saúde de Kim Jong Un. O líder da Coreia do Norte desapareceu durante mais de um mês, em 2014, o que também levou a especulações sobre sua saúde. Mais tarde, voltou com uma bengala e, dias depois, foi confirmado que este tinha removido um quisto do joelho.