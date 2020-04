Morreram mais 430 pessoas por covid-19, nas últimas 24 horas em Espanha, uma subida em relação aos dados anteriores. O país regista no total 21.282 vítimas mortais.

No mesmo período surgiram, de acordo com o Ministério da Saúde espanhol, 3.868 novos casos confirmados, o que representa uma ligeira descida no aumento dos infetados. O número de diagnósticos positivos é agora de 204.178.

Desde o início do surto do novo coronavírus em Espanha, 82.514 pessoas foram declaradas curadas.