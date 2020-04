Nas últimas 24 horas, morreram 194 pessoas, vítimas de covid-19, na Alemanha. No total, já morreram 4.598 pessoas infetadas pelo novo coronavírus no país, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Robert Koch (RKI).

Houve ainda o registo de mais 1.785 novos casos. No país existem 143.457 pessoas infetadas com covid-19.