O Rio de Janeiro estava oficialmente deposto. O Brasil tinha uma nova capital, Brasília, construída propositadamente para o ser. Às cinco horas em ponto da tarde, todas as luzes da nova cidade foram acesas e o fogo-de-artifício subiu aos céus. Juscelino Kubitschek de Oliveira, o Presidente da República do Brasil, recebeu pomposamente as chaves simbólicas da moderna urbe que não tinha igual em lugar algum do mundo.

Houve palavras sérias, de circunstância: “A partir de hoje, o Rio de Janeiro deixa de ser a capital administrativa do Brasil. O Presidente da República despedira-se há dias do Catete para se instalar no Palácio da Alvorada. Cumpre-se, desta forma, uma determinação que vem de longe, desde a Inconfidência Mineira, e que tem por fim subtrair a grande metrópole à influência perigosa das paixões políticas que nela fermentam e da agitação própria das cidades que vivem voltadas para o mar”.

Ligeireza? Ingenuidade? Levar a capital para longe da baía de Guanabara iria refrescar o ambiente de intriga política no Brasil? A Inconfidência Mineira foi um dos movimentos sociais da história do Brasil, uma forma de luta levada a cabo contra o poder colonial português, tentativa de revolta abortada no ano de 1789, na capitania de Minas Gerais, em pleno ciclo do ouro, e liderada pelo alferes José da Silva Xavier, conhecido por Tiradentes.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa. Saiba como aqui.