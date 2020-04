Vinícius- Gigante invisível

Aparece quando é preciso. Ao segundo poste a encostar. No alto de um punhado de jogadores a cabecear com êxito. No momento do passe de um companheiro, seja da direita, do centro, uma bola longa ou uma assistência mortífera.

Um caso sério de eficácia, instinto, sentido de oportunidade e sucesso. Sim, sucesso. O percurso de Carlos Vinícius, desde que chegou a Massamá para se sagrar desde logo melhor marcador da II Liga portuguesa, tem sido surpreendente. Pela positiva, claro está. É verdade que o Nápoles não tirou rendimento desportivo dos 4 M€ que pagou pelo brasileiro, mas rentabilizou o ativo com os empréstimos ao Rio Ave e ao Mónaco, a ponto de o Benfica ter investido 17 M€ no início desta época. Muitos torceram o nariz ao negócio. Hoje, porém, não tenho dúvidas que os benfiquistas falam de um... ótimo investimento! Tanto ou tão pouco, que o mercado externo voltou a olhar para Vinícius com ar de cobiça e até Tite, atual selecionador do Brasil, tem estado atento aos números do avançado encarnado.

Do alto do seu 1,90 m, corpulento, robusto, imponente, Vinícius rapidamente ganhou posição na luta com Seferovic e Raúl de Tomás por um lugar ao sol. Começou escondido no banco de suplentes de um Benfica que teve de se despedir de ilusionista como Jonas, mas muito cedo deixou claro que não estava ali para fazer número. Esses, os números, são realmente importantes quando ajudam a equipa ganhar! E já vai nos 20 golos e 12 assistências, impondo a sua presença de forma absolutamente notável.

Brasileiro do Maranhão, nascido em Bom Jesus das Selvas, Carlos Vinícius acrescenta a tudo isto uma capacidade que resulta do seu perfil: desgasta defesas, cansa adversários, abre espaços para que outros possam brilhar. Esteve, por isso, em mais 12 golos do Benfica, neste caso como assistente de luxo. Quando hoje se pensa num 11 do Benfica, ao contrário do que é habitual, muitos começam o esquema tático pelo... avançado!

B. I.

Carlos Vinícius Alves Morais

Idade: 25 anos

Valor de Mercado: 16 M€*

Jogos: 36

Minutos: 2114

Golos: 20

Assistências: 12

*Fonte: Transfermarkt