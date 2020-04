Donald Trump anunciou a suspensão temporária da imigração para os Estados Unidos, através da sua conta oficial de Twitter, de modo a que os empregos atuais sejam "protegidos", na sequência da crise económica causada pela pandemia Covid-19.

"À luz do ataque do inimigo invisível e perante a necessidade de proteger os empregos dos nossos grandes cidadãos norte-americanos, vou assinar um decreto presidencial para suspender temporariamente da imigração para os Estados Unidos", escreveu o Presidente norte-americano.

Recorde-se que os Estados Unidos são o país com mais casos de covid-19 e com maior registo de mortes provocadas pela doença. Vários norte-americanos apoiantes de Trump tem-se reunido em manifestações a favor da reabertura da economia no país, onde se mostram contra as medidas impostas pelas autoridades de saúde, como o distanciamento social.