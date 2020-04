Os elogios a Bruno Fernandes não param. Desde que chegou ao Manchester United, no final de janeiro, que o médio tem deixado a imprensa inglesa, o treinador Ole Gunnar Solskjær e os colegas de equipa rendidos ao seu talento.

Desta vez foi Harry Maguire, um dos capitães do emblema de Old Trafford, a falar sobre a influência do ex-jogador do Sporting no clube.

“Ele tem sido brilhante desde que chegou: fora de campo, nos treinos... É um líder e quer ganhar em tudo o que faz, vê-se que cresceu com essa motivação. Trouxe-nos mais vida e mais criatividade no meio-campo, algo que nos faltava nos últimos anos”, disse à Sky Sports.

"É um começo. Há muitos aspetos que quer melhorar e tenho a certeza que o fará e que nos tornará um clube melhor. Temos o Paul [Pogba] quase de volta e isso vai fazer com que ele ainda eleve mais o seu jogo", acrescentou.