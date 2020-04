Marcelo Rebelo de Sousa reuniu-se, no passado sábado, por videoconferência, com "um grupo de quadros e profissionais liberais portugueses qualificados" da geração pós-25 de Abril.

Numa nota publicada esta segunda-feira no site da Presidência da República, o chefe de Estado refere que estas reuniões têm decorrido "periodicamente desde há quase dois anos" e que "desde o início" o seu objetivo foi "escutar opiniões relevantes e qualificadas sobre os desafios que se colocam à sociedade portuguesa, mantendo em permanência abertos canais de informação e reflexão com um grupo de profissionais, todos de uma geração nascida após o 25 de Abril, com protagonismo relevante nas suas áreas".

“Nesta fase de grande incerteza sobre o futuro, seja no plano da saúde pública, seja da economia, o grupo revela-se de ainda maior utilidade, prosseguindo as suas reuniões com o Presidente da República, desta vez por videoconferência, como sucedeu no passado sábado, dia 18 de abril, comprovando assim, se necessário fosse, a importância da escuta permanente de setores, atividades e personalidades várias, neste caso de um grupo coordenado por Bernardo Pires de Lima”, acrescenta.

A referida nota aponta ainda para uma outra nota publicada a 22 de julho de 2019, onde era referido que Marcelo se tinha reunido com um 'Grupo de Reflexão' coordenado por Bernardo Pires de Lima e com membros por este propostos, "no seguimento de outras reuniões realizadas desde há quase um ano".

A lista então divulgada é composta por cerca de 40 nomes e inclui, por exemplo, a empresária do setor vinícola Rita Nabeiro, o músico Tiago Bettencourt, a poeta Matilde Campilho e o arquiteto Diogo Bleck.

Também esta segunda-feira foram publicadas duas notas que dão conta de que o Presidente recebeu, em audiência no Palácio de Belém, Jorge Pisco, Presidente da CPPME - Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, com o qual discutiu a situação das empresas que representa, no contexto da pandemia, bem como o impacto das ajudas previstas para o setor e conversou ainda por videoconferência, com Paula Amorim, Presidente do Conselho de Administração da Galp, e recebeu em audiência Paulo Fernandes, Presidente do Conselho de Administração da Altri, duas empresas do PSI20.