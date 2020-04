É mais uma história de abandono e tragédia que chega em tempos de pandemia. Os funcionários de um lar em Montreal, no Canadá, abandonaram todos os utentes devido à covid-19. De acordo com a notícia avançada pelo Montreal Gazete, os funcionários abandonaram o lar Herron, em Dorval, no oeste de Montreal, face ao receio de serem infetados devido a um surto de covid-19 na residência. Assim, durante dias, os idosos não foram alimentados, nem receberam qualquer tipo de cuidados.

A polícia deu então início a uma investigação e viriam a encontrar, no final do passado mês de março, um ambiente descrito como um “campo de concentração”. Os utentes estavam desnutridos, desidratados e em alguns casos deitados sobre fraldas sujas.

Desde o dia 13 de março pelo menos 31 pessoas morreram na residência. Cerca de 5 destas mortes terão ocorrido devido à covid-19, mas ainda estão a ser aguardadas as causas de morte dos restantes utentes.

“Desde 13 de Março já morreram 31 pessoas num lar para idosos, incluindo cinco mortos devido à covid-19. Parece ser uma grande negligência”, afirmou o primeiro-ministro do Quebeque, François Legault, em conferência de imprensa.

Legault ordenou várias investigações e revelou que pelo menos 61 dos 99 residentes do lar tiveram testes positivos para a covid-19.

Os familiares das vítimas do lar interpuseram uma ação judicial pelo “tratamento desumano e degradante” dos utentes.

Segundo a imprensa canadiana o diretor do lar, Samir Chowiera, tem registo criminal, cumpriu pena por prisão, tráfico de droga e fraude.