O Chega questionou o Governo acerca da compra dos 535 ventiladores comprados à China. Numa pergunta endereçada a António Costa, André Ventura procura saber não só saber como está “a situação da compra”, como também quais as medidas que “o Governo vai tomar no imediato, com o intuito de minimizar o alegado incumprimento” por parte do fornecedor.

A compra do material, no valor de 9,3 milhões de euros, foi anunciada pelo primeiro-ministro numa entrevista à TVI no dia 23 de março. Na mesma entrevista, António Costa explicou que o equipamento iria chegar de forma faseada, estando previsto estar totalmente entregue até 14 de abril, altura em que inicialmente estava previsto o pico da pandemia, porém, ainda este domingo, chegaram 66 ventiladores.

O líder do Chega questiona ainda quais as “sanções estão contratualmente previstas para os vários tipos de incumprimento por parte do fornecedor, sendo evidente o cenário de concorrência selvagem e desleal em que opera o mercado internacional de ventiladores neste momento”.

Na pergunta enviada ao Governo, o Chega salienta ainda que o “desinvestimento e as cativações a que foi votado o SNS pelos últimos Governos” é uma das razões pelas quais é necessário “um esforço financeiro mais avultado” nesta altura de pandemia.

“Este desinvestimento conduziu a que, segundo o último Estudo Europeu, Portugal seja o país da Europa com menos camas nos Cuidados Intensivos para infetados com coronavírus, sendo a média europeia mais do dobro do que o valor registado no nosso país, e apenas a Grécia apresenta um investimento em saúde inferior ao de Portugal”, acrescenta ainda o deputado do Chega.