Os clientes do BCP e do Santander Totta só poderão ir ao balcão se estiverem a utilizar máscara. A medida foi imposta pelas duas instituições financeiras para proteger clientes e colaboradores do contágio com o novo coronavírus e vai entrar em vigor no dia 27 de abril.

O Santander anunciou que "em benefício de clientes e de colaboradores, o banco tem vindo a reforçar as medidas de limpeza e de higiene profilática no interior dos balcões", acrescentando que "irão manter-se as medidas de acesso condicionado aos balcões. Este, se absolutamente necessário, deve continuar a processar-se com a maior tranquilidade possível, devendo ser privilegiados para a generalidade das operações os meios digitais ao dispor de todos (Netbanco, App), evitando-se assim contactos e aglomerações de público desnecessários".

O Millennium bcp instalou barreiras protetoras de acrílico nos locais de atendimento e apenas permite que no interior da Sucursal permaneçam os Clientes que podem ser atendidos, a cada momento, pelos Colaboradores da Sucursal que estejam disponíveis