Depois das acusações do governo norte-americano, a Organização Mundial de Saúde (OMS) disse esta segunda-feira que não escondeu nada aos Estados Unidos relativamente à pandemia de covid-19.

"Nada foi escondido aos Estados Unidos, desde o primeiro dia", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em conferência de imprensa.

"Lançámos o alerta desde o primeiro dia", acrescentou.

Recorde-se que na semana passada, Donald Trump acusou a OMS de ter ocultado dados relevantes, no início da epidemia, servindo os interesses da China e anunciou que ia suspender o financiamento norte-americano à organização mundial.

Na mesma conferência de imprensa esteve presente Michael Ryan, diretor de programas de emergência da OMS, que disse que a organização esteve a trabalhar com 15 representantes do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, na sede em Genebra, a ajudar no plano de resposta à pandemia de covid-19.

"Não há segredos na OMS. Porque manter informações secretas ou confidenciais é perigoso. Não há segredos na OMS", reiterou Ghbreyesus, que pediu "solidariedade global”.

"Sem unidade nacional e solidariedade global, posso garantir que nos espera o pior. Portanto, evitemos essa tragédia", disse ainda.