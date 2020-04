No primeiro trimestre registou-se um aumento do preço médio de 331 564 euros no último trimestre de 2019 para 349 212 euros nos três primeiros meses do ano. Lisboa continua liderar em termos de valores, revela o estudo da Imovirtual.

Por região, Évora foi o distrito com o maior crescimento de preço médio anunciado ao passar de 174 521 euros para 206 529 euros. Faro ocupa a 2.ª posição no ranking das regiões com preços médios de venda mais elevados e a Madeira ocupa o 3º. lugar. Registaram um aumento do preço médio anunciado de 4% cada, refletindo-se em mais 16 163€ e 11 555€, respetivamente, face ao trimestre anterior.

O Porto é o 4.º classificado dos distritos com maior preço médio anunciado de venda (309 814 euros) e registou um aumento de 5%.

Arrendamento No que diz respeito ao arrendamento, a Guarda destacou-se ao passar de 311 euros para 356 euros (+14%). No entanto, ocupa o 1.º lugar dos distritos com menor preço médio anunciado.

Lisboa continua a liderar, depois de ter registado um crescimento de 3% nos valores cobrados nos primeiros três meses do ano, passando de 1529 euros para 1569 euros.

A seguir surge o Porto, com um aumento de 1% para os 1130 euros, e Setúbal, com um aumento de 4% para 915 euros.