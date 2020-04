Os pedidos de layoff continuam a aumentar. Desde sexta-feira, mais de 40 mil trabalhadores entraram no regime simplificado de layoff. Com este aumento, o número total de trabalhadores abrangidos por esta medida do Governo superou um milhão e 85 mil, segundo os últimos dados revelados pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Ao todo, aderiram a este regime 85 591 empresas, as quais abrangem mais de um milhão de trabalhadores, cujas remunerações declaradas ultrapassam os 1,1 mil milhões de euros.

Recorde-se que, com este novo regime, as empresas mais afetadas pela atual crise pandémica podem suspender contratos de trabalho ou reduzir os horários dos trabalhadores, que passam a ter direito a, pelo menos, dois terços do salário, pagos em 70% pela Segurança Social e em 30% pela própria empresa.

No Parlamento, a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, afirmou que a medida estava a servir de “almofada para manter os postos de trabalho durante esta fase”.

O caso mais recente é da Global Media, que afirma que o layoff aplicado ao grupo afeta todos, “da base até ao topo”, e “permite defender” a sua sustentabilidade e os “seus quase 700 postos de trabalho diretos”. O grupo diz ainda que este regime vai ser ajustado a cada empresa, marca e área de produção ou serviços, com diferentes níveis de redução de horário.

No final da semana passada tinha sido a vez de o Sporting anunciar o recurso a esta medida. O processo de layoff abrange 86% dos funcionários do clube, para garantir a sustentabilidade e evitar despedimentos. Este processo vai durar pelo menos 30 dias, durante os quais 60% dos funcionários “leoninos” estão suspensos e outros 26% sofrem redução salarial e do tempo de trabalho - uma medida que o Governo já tinha considerado admissível.

“Além de garantir a sustentabilidade, foi a forma de garantir que ninguém, nem mesmo trabalhadores a prestação de serviços [recibos verdes], seria despedido”, disse o clube.