26 portugueses, que estão a bordo de um navio de cruzeiro, vão desembarcar, esta terça-feira, em Marselha, no sul de França, e vão seguir de autocarro até Portugal.

Em declarações à agência Lusa, António Graça de Abreu, um dos mais de 1.700 passageiros do MSC Magnifica, revelou que os portugueses irão sair do navio, onde não foi detetado qualquer caso de covid-19, para dois autocarros com destino a Portugal.

A viagem, que tem início marcado para as 14h00 de terça-feira (13h00 em Portugal continental) será "praticamente direta, sem contactos com ninguém, até à Gare do Oriente".

O português, que é professor universitário, disse ainda acreditar que o grupo não terá qualquer problema nas fronteiras. "Temos já os documentos do consulado de Portugal em Marselha, com a descrição das pessoas, e da embaixada de Portugal em Madrid", disse.

Os passageiros não desembarcavam há 40 dias. A última vez que foram a terra foi na capital da Nova Zelândia, Wellington, a 10 de março.

O grupo de cruzeiros MSC organizou ainda "mais de 60 autocarros" para levar a maioria dos passageiros até ao aeroporto de Paris-Charles de Gaulle, mas a sugestão não foi aceite pelo grupo de portugueses, que justificou a situação com o cancelamento da maior parte do voos.