A mãe da escritora Lídia Jorge morreu este domingo vítima do novo coronavírus aos 92 anos. Maria dos Remédios da Silva Guerreiro não resistiu à doença e morreu no Hospital Distrital de Faro.

"Aproveitamos para enviar os nossos mais sinceros sentimentos aos seus familiares e amigos", pode ler-se numa publicação feita na página oficial da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime, em Loulé, onde Maria vivia.

Esta quarta-feira, às 10h00, no Cineteatro Louletano, o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, vai fazer um balanço e o ponto de situação atual neste lar de idosos de Boliqueime. Vai abordar-se ainda as "diversas situações vividas no concelho de Loulé durante o período de emergência de saúde pública".