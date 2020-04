O preço do barril de petróleo em queda livre e na sessão de ontem chegou a negociar em terreno negativo, pela primeira vez na sua história. A desvalorização chegou a atingir menos de 40 dólares por barril, potenciado pela retração na procura, dos elevados níveis de stocks no mercados e pelo fim do prazo dos contratos de futuros. De acordo com a ActivTrades, “a guerra do petróleo, combinada com o efeito devastador do bloqueio induzido pelo novo coronavírus nas economias, provocou uma queda dramática no preço do petróleo, com o barril de petróleo americano West Texas Intermediate (WTI),a cair para o seu nível mais baixo ”, diz ao i.

A par disso, segundo os analistas, há que contar ainda com receio relacionado com a falta de capacidade dos EUA em armazenar esta matéria-prima perante a diminuição brutal na procura, provocado pela paragem da atividade económica, devido ao coronavírus. “A destruição intra-dia do WTI é épica e mostra a grande instabilidade dos contratos de maio de 2020, perante a sua expiração na terça-feira, e os medos de que não se consiga armazenar”, disse a analista Louise Dickson, da Rystad Energy.

Também o Brent , que serve de referência para a Europa, recuou 8,9% para 25,66 dólares por barril.

Desde o início de março que temos vindo a assistir à desvalorização desta matéria-prima depois de a Arábia Saudita, o principal país exportador de petróleo do mundo, ter decido inundar o mercado com a oferta desta matéria-prima, numa altura em que os países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e a Rússia não conseguiram chegar a um acordo relativamente aos cortes de produção. o O Governo russo reagiu e divulgou que tem uma reserva de 150 mil milhões de dólares para lidar com a perda de receitas provocada pela queda acentuada do petróleo nos mercados. Aliado a isto há ainda que contar com os receios do impacto económico do coronavírus.

A resposta não se fez esperar por parte da petrolífera estatal Saudi Aramco ao anunciar um aumento da oferta para um valor recorde de 12,3 milhões de barris por dia, em abril.

De acordo com a Bloomberg, este valor representa um aumento de mais de 25% face ao último mês – em fevereiro, a Arábia Saudita produziu cerca de 9,7 milhões de barris por dia - e coloca a Saudi Aramco acima da sua capacidade máxima.