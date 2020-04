Com regras muito apertadas, a equipa principal do Sporting regressou esta segunda-feira à Academia de Alcochete para treinar de forma individual no relvado.

Na sessão de trabalho, cada futebolista teve meio-campo para si, nos seis relvados de Alcochete, e distanciamento “de pelo menos 10 metros”, informou o clube. O Sporting assegurou que todas as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS) foram cumpridas e até “aumentadas”.

Os Leões regressaram à Academia, para trabalho individual



Seguindo as recomendações da DGS, os jogadores vieram equipados de casa e estiveram separados por 10 metros.





Os jogadores deslocaram-se à academia no horário indicado pelo clube e tiveram que apresentar-se devidamente equipados, uma vez que os balneários encontram-se encerrados. “Todos os jogadores aproveitaram a possibilidade concedida e respeitaram as indicações dadas: chegaram equipados de casa, seguiram para os diversos campos, correram com e sem bola e regressaram diretamente às viaturas para voltarem a casa”, esclarece o clube.

Embora de forma muito condicionada, este foi o primeiro treino realizado pelos leões após o último jogo disputado na Liga portuguesa, no passado dia 8 de março (venceu o Aves, por 2-0, na estreia de Rúben Amorim no comando técnico leonino). A 10 jornadas para o final da prova, o Sporting ocupa o quarto lugar na tabela. Já o FC Porto lidera, com mais um ponto do que o Benfica (2.º).

Feliz em treinar na Academia novamente. Um primeiro passo para voltar ao que todos queremos. Continuamos nos preparando e cuidando um do outro!