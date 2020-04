Mesmo com o encerramento das fronteiras entre países europeus, a Alemanha vai suportar o custo do tratamento de cidadãos europeus infetados com o novo coronavírus que sejam transferidos para hospitais alemães, anunciou esta segunda-feira, dia 20 de abril, o ministro da Saúde, Jens Spahn, em conferência de imprensa.

O ministro assegurou que os encargos ficarão a cargo do Estado alemão, lembrando que o país se mantém, se necessário, preparado para receber novos pacientes. "A Alemanha cobrirá os custos de tratamento desses pacientes, é o que entendemos por solidariedade europeia. A vontade e a capacidade existem para admitir mais, se necessário", afirmou o ministro com a pasta da saúde.

Um total de 229 pacientes estrangeiros foram tratados na Alemanha, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores esta segunda-feira - 130 da França, 44 da Itália e 55 da Holanda.