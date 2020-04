Um navio de bandeira portuguesa foi abordado por uma lancha ao largo de Cotonum, capital do Benim, e atacado por assaltantes este domingo.

Segundo a notícia avançada pelo site de informação marítima Dryad Global, o porta-contentores de bandeira portuguesa Tomii Ritscher foi abordado por uma lancha e vários assaltantes subiram a bordo do navio, que estava a cerca de 3/4 quilómetros ao largo de Contonu.

"O navio português reagiu à aproximação da lancha, tendo obrigado a lancha a fugir, aparentemente deixando alguns dos piratas a bordo", lê-se na notícia. Segundo a mesma fonte, 11 membros da tripulação do navio português conseguiram refugiar-se na cidadela, que é o espaço destinado a refúgio em caso de ataque, mas oito não entraram, acreditando-se que estão reféns dos piratas marítimos.

Fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal confirmou à agência Lusa ter conhecimento deste incidente. Contudo, o navio estava "em águas territoriais do Benim" e "nenhum dos 18 tripulantes a bordo é português".

"A entidade proprietária do navio também não é portuguesa", disse a mesma fonte.

A agência Lusa escreve ainda que de acordo com o site Dryad Global, o navio é detido pela empresa alemã Transeste Schiffahrt GMBH e relembra que em outubro de 2019, Portugal publicou um decreto no qual autorizava os armadores a contratarem guardas armados para navios de bandeira nacional, nomeadamente quando atravessassem zonas de conflito ou com casos de pirataria. Contudo, esse decreto ainda não foi regulamentado.