Depois de ter sido diagnosticada com coronavírus na segunda feira de Páscoa, Vera Beeley, uma idosa inglesa de 102 anos conseguiu recuperar da Covid-19.

A mulher foi admitida no hospital após se ter queixado que estava com tosse no lar onde vivie e, mais de uma semana depois a lutar contra a infeção por Covid-19, Vera teve alta na passada sexta-feira no Northern General Hospital, em Sheffield, Inglaterra.

No momento em que deixou o hospital, Vera tinha uma guarda de honra de médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde a 'amparar-lhe' o caminho de regresso a casa. Este momento foi captado em vídeo e publicado no Twitter.

This was the heartwarming moment when one of Britain's oldest coronavirus patients was discharged from hospital.



NHS staff gave 102-year-old Vera Beeley a standing ovation after defeating the virus. pic.twitter.com/KyOe1SMg0Z