A diretora-geral da saúde comentou, esta segunda-feira, a evacuação de um hostel no centro de Lisboa na conferência de imprensa das autoridades de saúde.

Graça Freitas explicou que foram tomadas "variadíssimas medidas", nomeadamente relacionadas com o número de pessoas. "Uma vez detetado um caso iniciou-se um plano de testes. Este hostel, localizado na Rua Morais Soares, tinha um total de 185 pessoas e alguns profissionais", explicou, acrescentando que "da primeira batida" de 116 testes que foram feitos, 100 deram positivo. A concentração de pessoas "é aquilo que define o contágio", sublinhou.

Para além da desinfeção do local, será preciso ponderar "muito bem" como é que as pessoas afetadas vão ser realojadas, adiantou ainda.

Criada task-force para ensaios clínicos com plasma de doentes recuperados

O secretário de Estado da Saúde, António Sales, adiantou, também na conferência, que diversas instituições estão interessadas em realizar ensaios clínicos que utilizem o plasma de doentes recuperados, tais como o Instituto do Sangue e da Transplantação, a DGS e o Infarmed.

"Estamos neste momento a analisar um conjunto de critérios e de fatores, nomeadamente ao nível do consentimento informado, ao nível da tecnologia para anticorpos neutralizantes. Há toda uma tecnologia que tem que ser previamente avaliada", afirmou, revelando que será definida uma task-force para validar os ensaios clínicos.

O governante explicou que os ensaios vão começar utilizando o plasma de doentes moderados-graves e não de doentes muito graves, "como tem sido transmitido". A organização desta task-force poderá estar contemplada no final do mês.

Capacidade de abastecer máscaras

Graça Freitas reiterou a mensagem de que o uso de máscaras "não pode comprometer" a utilização por parte dos profissionais de saúde.

"Que fique claro que não pode haver nunca falta nestes setores (saúde e prioritários) mais importantes", afirmou.

Por outro lado, admitiu: “se as pessoas as estão a usar é porque o mercado tem capacidade de abastecer, sendo que nós estamos a conseguir adquirir para abastecer o nosso mercado".

Testes para urgências

António Sales garantiu que os cinco mil testes encomendados na semana passada são "fiáveis" e que, não sendo o mesmo que os designados testes rápidos, utilizam uma tecnologia parecida. "São testes que devem ser efetuados em situações de urgência, por exemplo, pré-cirurgia, grávidas" e noutras situações de maior urgência. Está previsto que cheguem esta semana.

Lares do Norte quase todos rastreados

A diretora geral da saúde explicou ainda que está previsto que no início do próximo mês todos os lares da zona Norte tenham sido sujeitos a esse rastreio.

Graça Freitas afirmou que todas as pessoas que ligam para o SNS 24, mesmo que com sintomas ligeiros, "entram para uma plataforma" e são contactados por médicos. "É uma estratégia do nosso país, captar o máximo de possível de pessoas suspeitas para fazer o teste e encontrar aqueles que são de facto positivos", explicou a diretora geral da saúde. Desde 1 de janeiro há 198.353 casos suspeitos registados.

Graça Freitas explicou ainda que os testes de rastreio nos lares "têm estado a ser feitos, sobretudo com as autarquias". "E há um plano para esse teste de rastreio que vai cobrindo progressivamente todos os lares", garantiu.

Mais 63 ventiladores

António Sales afirmou, na conferência de imprensa da DGS que "o Serviço Nacional de Saúde continua a preparar-se para lidar com a pandemia ao mesmo tempo que prossegue com a efetivação de respostas para além do covid-19". O secretário de estado da Saúde confirmou que, no domingo, chegaram a Portugal os 66 ventiladores "que estavam previstos", 63 dos quais adquiridos pela Administração Central dos Sistemas de Saúde. "Os outros três, por autarquias", explicou.

Os ventiladores serão distribuídos por todo o país. Dos 63, 40 ficarão na região Norte e Centro e os restantes 23 serão distribuídos pelo resto do país.

O secretário de Estado da Saúde afirmou ainda que a taxa de ocupação nos cuidados intensivos se situa, neste momento, nos 54%.