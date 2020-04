O número de mortes associadas ao novo coronavírus subiu para 735, nas últimas 24 horas morreram 21 pessoas, o que representa uma subida de 2,9%.

No mesmo período surgiram 657 novos casos, elevando para 20.863 o número de infetados no país, segundo o boletim da situação epidemiológica, divulgados pela DGS, esta segunda-feira.

Internados estão 1.208 doentes (menos 35 do que no boletim anterior), dos quais 215 estão em unidades de cuidados intensivos. Já o número de doentes recuperados continua a ser de 610, mantendo-se igual há três dias.

A aguardar resultados estão ainda 4.739 pessoas e outras 30.805 estão sob vigilância das autoridades de saúde.

A região Norte continua a ser a que regista o maior número de casos, 12.543, e de mortos, 409. No Centro há registo de 2.952 infetados, dos quais morreram 164, na região de Lisboa e Vale do Tejo contabilizam-se 4.709 casos e 130 vítimas mortais. Segue-se o Algarve com 311 casos e 11 mortos, o Alentejo tem 161 diagnósticos confirmados e os Açores 107 casos e 6 mortos. Na Madeira verificam-se 80 casos, sem qualquer óbito registado.

Em relação aos concelhos, a DGS adianta que que o Porto é o que contabiliza maior número de casos de infeção pelo coronavírus (1.068), seguido de Lisboa (1.060 casos), Vila Nova de Gaia (1060), Matosinhos (876), Braga (856), Gondomar (837), Maia (744), Valongo (592), Ovar (511), Sintra (502) e Coimbra, com 360 casos.

Veja o perfil dos casos confirmados:

170 meninos e 189 meninas com menos de 10 anos;

581 jovens entre os 10 e os 19 anos;

933 homens e 1.367 mulheres entre os 20 e 29 anos;

1.237 homens e 1.694 mulheres entre os 30 e 39 anos;

1.417 homens e 2.181 mulheres entre 40 e os 49 anos;

1.391 homens e 2.191 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.171 homens e 1.332 mulheres entre os 60 e 69 anos;

905 homens e 972 mulheres entre os 70 e os 79;

1.041 homens e 2.091 mulheres casos com mais de 80 anos.

Óbitos:

3 homens e 5 mulheres entre os 40 e os 49 anos

15 homens e 5 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

43 homens e 22 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

89 homens e 66 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

218 homens e 269 mulheres com mais de 80 anos.