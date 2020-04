Passagem para velocípedes

Sinal de perigo

Indicação da aproximação de uma passagem para velocípedes. Se for na estrada e vir este sinal de trânsito, abrande o ritmo porque uma bicicleta ou outro velocípede pode estar por perto. Este sinal é um dos que se destacam dos demais, pela relevância em termos de segurança rodoviária e por pertencer ao grupo de sinais de perigo – muito importantes na circulação rodoviária.

Linces-ibéricos

Sinal de perigo

Indicação de que a via pode ser atravessada por linces-ibéricos. Este sinal de trânsito é uma das novas indicações que alertam os condutores para a possibilidade de animais poderem surgir na estrada. Se o vir, já sabe que se encontra numa zona onde os linces-ibéricos podem aparecer. Por isso, tenha cuidado. O objetivo é existir uma maior segurança tanto para os condutores como para os animais.

Anfíbios

Sinal de perigo

Indicação de que a via pode ser atravessada por anfíbios. Este sinal de trânsito, à semelhança do que acontece com o dos linces-ibéricos, é pretende trazer maior segurança. “Novos sinais, maior segurança” é, aliás, o nome da campanha da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.

Por isso, se encontrar esta indicação, abrande também para sua segurança.

Via obrigatória para motociclos

Sinal de obrigação

Indica a obrigação de os motociclos circularem numa determinada via de trânsito. Depois de três novos sinais de perigo, este é o primeiro sinal de obrigação que compõe o lote de novos sinais de trânsito. É exclusivamente alusivo a motociclos, sendo que perante ele não podem ocupar qualquer outra via a não ser aquela que seja indicada.

Só para veículos com alta taxa de ocupação

Sinal de obrigação

Indica uma via de trânsito reservada apenas à circulação de veículos que transportem duas ou mais pessoas incluindo o condutor.

Fim da via obrigatória para motociclos

Sinal de obrigação

Indicação de que terminou a via obrigatória para motociclos. Este sinal de trânsito está diretamente relacionado com aquele que obriga os motociclos a circularem por uma determinada via. Em termos visuais, os sinais são idênticos, mas neste pode ver-se uma faixa vermelha que indica isso mesmo, o fim de tal obrigação.

Fim da via reservada a veículos com alta taxa de ocupação

Sinal de obrigação

Indicação de que terminou a via reservada a veículos com alta taxa de ocupação – duas ou mais pessoas incluindo o condutor. Este sinal de trânsito, tal como acontece com o que indica o fim da via obrigatória para motociclos, apresenta também uma faixa vermelha que não deixa margem para dúvidas.

Zona 30 km/h

Sinal de zona

Indicação de entrada numa zona 30 km/h em que são aplicados dispositivos de acalmia de tráfego com o intuito de limitar a velocidade máxima. Este é um dos quatro novos sinais de zona. «A implementação destas zonas contribui para a melhoria da segurança rodoviária dentro das localidades, nomeadamente dos utilizadores vulneráveis», adiantou a Autoridade

Nacional de Segurança Rodoviária.

Zona de emissões reduzidas (ZER)

Sinal de zona

Indicação de entrada numa zona onde é proibido o trânsito de veículos cujas emissões são superiores a um nível definido em painel adicional por cada município._Só é possível circular se a sua viatura respeitar as normas estabelecidas. Dos novos sinais de trânsito e informação faz parte a circulação de veículos com emissões reduzidas de poluentes.

Fim de zona 30 km/h

Sinal de zona

Indicação de que terminou a zona cujo limite máximo de velocidade é de 30 km/h – como, aliás, fica claro pelas quatro barras pretas.

Fim de zona de emissões reduzidas (ZER)

Sinal de zona

Este sinal indica que terminou a zona de emissões reduzidas de poluentes.