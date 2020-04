Começou como um hábito e, depois, transformou-se numa espécie de tradição. O Chico Buarque vinha lá do Brasil para uns concertos e era pelada certa contra o Politheama, o clube que resolveu fundar quando era garoto para jogar futebol de botão e depois transformou no clube dos seus amigos e da sua banda para defrontar quem quer que fosse com a certeza de nunca perder – ele afirma que está invicto há mais de 4 mil partidas e eu sou testemunha disso porque joguei várias vezes contra ele, geralmente em seleções de jornalistas e de artistas que se juntavam para lhe dar esse gostinho, e afirmo solenemente que mesmo quando ganhámos, perdemos. Ah! Porque é preciso não esquecer que o Chico é que manda e ponto final. Verdadeiramente, não importa o resultado. Mal o árbitro apita para o fim, o Chico declara o Politheama vencedor de mais uma heroica jornada e o adversário que se lixe.

