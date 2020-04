O 25 de Abril e a sessão solene que pode sair cara

Num momento em que a orientação da Direção-Geral da Saúde sobre eventos de massas desaconselha reuniões com mais de 100 pessoas, a Assembleia da República mantém os planos para uma sessão solene, no Parlamento, comemorativa do 25 de Abril, com 130 participantes.

Num momento em que a orientação da Direção-Geral da Saúde sobre eventos de massas desaconselha reuniões com mais de 100 pessoas, a Assembleia da República mantém os planos para uma sessão solene, no Parlamento, comemorativa do 25 de Abril, com 130 participantes. Com o jeito com que tantos se têm adaptado e reinventado nos últimos tempos, não faltariam ideias para o 25 de Abril em tempos de pandemia, com convidados em videoconferência a juntarem-se aos que estariam e têm estado no Parlamento, uma orquestra com cada um a tocar no seu quadrado do ecrã, videomapping... Resta então perceber o porquê da insistência nas celebrações nestes moldes, com este número de convidados – uma resposta que mais tarde ou mais cedo terá de ser dada. E que terá de sobrepor-se aos custos que a sessão solene arrisca ter.

Desde logo, incompreensão por parte da população, que nas últimas semanas não pôde viver momentos únicos e irrepetíveis, como despedir-se de familiares, e que percebe agora que as normas podem ser adaptadas. Pode o Parlamento promover uma sessão solene com mais de 100 participantes e não pode uma família juntar-se à distância de segurança num enterro ao ar livre, num cemitério?

Depois, apressar decisões que, ainda na semana passada, o Presidente da República e o primeiro-ministro diziam que só seriam tomadas depois de uma nova reunião técnica, a 28 de abril, para se analisar com mais segurança a evolução da epidemia.

Só assim se percebe que, de repente, as aglomerações de pessoas que há uma semana pareciam ser de evitar nos próximos tempos possam já ser discutidas para maio, com uma reunião entre o cardeal-patriarca de Lisboa e António Costa agendada para esta segunda-feira, para analisar o levantamento de restrições em celebrações religiosas. Muitas das críticas à sessão no Parlamento vieram do interior da Igreja, que nas últimas semanas não pôde celebrar a Páscoa nos moldes habituais – e se adaptou a isso até antes de ser decretado o estado de emergência – e também já estava a preparar-se para o fazer em maio, mas a margem de manobra nas celebrações nacionais trouxe outras expetativas que agora será mais difícil contrapor.

Por fim, falta de confiança e divisões quando o apelo continua a ser à disciplina e à união, numa guerra que vai ter de continuar quando o país puder começar a reabrir portas – e terá de o fazer, sabendo-se que existem riscos mas que será preciso encontrar um equilíbrio que nos permita conviver com esta ameaça sem paralisar, durante mais de um ano, a economia, o SNS, as nossas vidas. Era aí que o esforço de todos e a DGS deviam poder estar concentrados, e não agora, também, na busca de um consenso técnico para que o 25 de Abril se possa celebrar no espaço físico da AR