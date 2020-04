O Ministério da Administração Interna este domingo, em comunicado, que 155 guardas florestais que terminaram na semana passada a sua formação, vão iniciar hoje funções na GNR para garantir e reforçar o dispositivo de combate aos incêndios. Desde 2004 que não eram feitos estes cursos, o que para a tutela é “o renascimento de uma importante função e que se encontrava em risco de desaparecer”.

Em comunciado, o Ministério da Administração Interna realçou "o papel determinante que estes novos guardas-florestais terão no quadro do dispositivo de combate a incêndios que está a ser preparado para este ano, e que contará com 11.827 operacionais, apoiados por 2.664 meios terrestres e 60 meios aéreos".