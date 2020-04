Até ao início da madrugada deste domingo já tinham sido entregues mais de dois milhões de declarações de IRS (2.078.431) no Portal das Finanças. O número é superior ao do ano passado e pode ser justificado com o facto de mais pessoas estarem em casa. O número representa pouco mais de um terço do total de declarações entregues no ano passado: 5.831.280.

Apesar de o número de declarações entregues ter aumentado, até ao momento não há qualquer indicação de que tenham sido efetuados reembolsos. Segundo o Dinheiro Vivo, a Autoridade Tributária não tem informação quando é que os contribuintes com direito a reembolso vão receber o valor, cujo prazo limite de pagamento é 31 de Agosto.

Ao i, fonte do Ministério das Finanças afirma também não ter indicação de que já tenham sido efetuados reembolsos.

Nos últimos anos os pagamentos dos reembolsos têm acontecido cada vez mais cedo e, apesar do atraso em relação ao ano passado - em 2019 os reembolsos começaram a ser pagos cerca de duas semanas depois do início da entrega - o Governo já tinha deixado o alerta para o atraso deste ano.

“Estamos a cumprir os prazos legais de início da campanha a 11 de abril, e os prazos de liquidação das declarações acabam a 31 de julho. Nós temos tido a capacidade de fazer essas liquidações com a maior rapidez e celeridade”, prometeu em entrevista à SIC o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, no início desde mês.

Mas deixou claro que o país vive tempos atípicos e que, nesse sentido, poderão existir algumas alterações: “Agora, todos compreenderão que o atual contexto é um contexto excecional em que todos os serviços que são feitos juntos das finanças são feitos via online. Temos mais de 7 mil trabalhadores em teletrabalho”, disse.

Já nessa altura o secretário de Estado não adiantou prazos para a entrega dos reembolsos mas apelou aos portugueses: É “muito importante que os portugueses tenham isto em mente, quer quando falamos dos reembolsos do IRS quer quando falamos de todos os outros apoios”, pediu.

Mas ficou a promessa de que os compromissos serão cumpridos: “Esse dinheiro é aquele que os portugueses foram retendo e que o Estado foi retendo aos portugueses e que o Estado devolve agora, com toda a naturalidade”.

Recorde-se que a campanha de IRS, tal como prometido pelo Governo, começou dentro da data habitual, a 1 de abril. Só nesse dia 570 mil contribuintes entregaram a sua declaração de rendimentos ao Fisco.