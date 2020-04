O One World: Together at Home, concerto solidário que com curadoria de Lady Gaga juntou na noite deste sábado em streaming uma série das maiores estrelas musicais da atualidade, angariou em donativos, através da página da OMS, um total de 127,9 milhões de dólares (perto de 118 milhões de euros) para o apoio ao combate à covid-19. Foi uma espécie de Live Aid, em live streaming.

Com apresentação de Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert, o concerto teve início com Lady Gaga interpretando Smile, de Charlie Chaplin. A ela juntar-se-iam Elton Jonh, Stevie Wonder, Taylor Swift , Billie Joe Armstrong, Annie Lennox, Eddie Vedder, Jennifer Lopez, Billie Eilish, Rolling Stones — cada um da sua casa.

Organizado numa colaboração entre a Global Citizen e a Organização Mundial de Saúde, o concerto foi transmitido pela televisão — só nos Estados Unidos, pelas três principais estações, a ABC, NBC e CBS — bem como online: entre as redes sociais e o YouTube e as plataformas de streaming da Apple, da Amazon, bem como uma série de sites.

Entre atuações, intervieram com as suas mensagens ao longo do concerto personalidades como Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, ou ainda Bill e Melinda Gates ou as antigas primeiras-damas norte-americanas Michelle Obama e Laura Bush.

O concerto terminou com The Prayer interpretada em conjunto por Lady Gaga, Celine Dion, Andrea Bocelli e John Legend.

Assista a alguns dos momentos mais marcantes da noite:

The Rolling Stones performing "You Can't Always Get What You Want” during Saturday night's (April 18, 2020) One World: Together at Home concert. (Look at Charlie Watt playing the drums... on his couch).#TogetherAtHome pic.twitter.com/PVESNfWywi — Philippe Marlière (@PhMarliere) April 19, 2020

Watch Eddie Vedder perform Pearl Jam’s "River Cross" on the #TogetherAtHome special https://t.co/dP1NRnlhUn — Rolling Stone (@RollingStone) April 19, 2020

Cover completo de billie eilish en#TogetherAtHome .pic.twitter.com/gcsGoEvg17 — BEMEX Media (@MediaBillieMx) April 19, 2020

WOW! Lady Gaga, Celine Dion, Andrea Bocelli, and Lang Lang close the show with “The Prayer” #TogetherAtHome pic.twitter.com/j2txi65Dx6 — Gaga Daily (@gagadaily) April 19, 2020

Thanks: @ladygaga, @Hughcevans & @GlblCtzn for bringing the 🌍 #TogetherAtHome to support those fighting #COVID19 24/7 on the frontlines;

to all artists for their participation; & everyone who contributed to the Solidarity Fund.

This is how powerful we can be when we are united! https://t.co/hoRQRuiIR0 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 19, 2020