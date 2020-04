O número diário de mortes devido à covid-19 no Reino Unido desceu este domingo, tendo sido registadas 596 mortes nas últimas 24 horas, menos 222 que sábado. No total, o novo coronavírus já fez 16.06 vítimas mortais no país.

Nas últimas 24 horas foram ainda registados 5.850 novos casos de infeção, e o número total de infetados é agora 120.067.

Já foram realizados 482.063 testes de despiste a um universo de 327.967 pessoas.