Na conferência de imprensa deste domingo, a ministra da Saúde, Marta Temido, revelou que a última quarta-feira foi o dia em que se realizaram mais testes desde o início do surto de covid-19, com 13.300 testes. Segundo a governante desde o dia 1 de março foram realizados 249 mil testes e destes, 65% foram feitos no mês de abril, o que demonstra a intensificação na testagem.

No dia em que chegaram 65 dos 508 ventiladores que Portugal comprou à China para reforçar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS) em cuidados intensivos, Marta Temido revelou ainda que esta semana chegaram 900 mil kits de teste PCR e 334 mil zaragatoas. Na segunda-feira será feita a entrega dos kits de extração de RNA. Segundo a ministra, esta semana chegaram também 5,5 milhões de máscaras cirúrgicas e 1,2 milhões de máscaras FFP2 e FFP3, e foi entregue outro material de proteção individual. O material de proteção contra a covid-19 que tem sido mais difícil de distribuir são as batas.

Sobre a entrega dos restantes ventiladores, Marta Temido revela que não será “para já”. "As restantes entregas não estão totalmente programadas para já e sabemos que vão ser fracionadas ao longo de vários dias", disse, explicando que as restrições se prendem com alteração de regras e de documentos impostos pela China e ao abastecimento de vários países em simultâneo.

Quanto à linha SNS24, Marta Temido revelou que a linha recebeu, nas últimas 24 horas, cerca de 7700 telefónicas. O tempo médio de espera de atendimento é de 28 segundos.

A conferência de imprensa ficou ainda marcada pelo apelo da ministra, que pede ponderação. "Nestes dias de grande dificuldade, ter saúde mental é ter capacidade de resistir e estar no cumprimento do isolamento social até que tenhamos mais certeza da estabilidade da nossa situação. Um gesto imponderado e uma saída desnecessária pode deitar tudo a perder", afirmou Marta Temido."Gostaríamos todos, neste momento, de estar a viver as nossas vidas de outra forma, mas temos de ser muito ponderados", relembrou.

Na mesma conferência de imprensa esteve presente o diretor do Programa Nacional de Saúde Mental, Miguel Xavier, para falar sobre os problemas de saúde mental levantados pela pandemia e pela situação de confinamento.

Miguel Xavier sublinha que ter problemas de natureza psicológica como ansiedade e preocupação com o futuro é algo comum no contexto de uma pandemia.

"A maior parte das pessoas vai ter problemas psicológicos passageiros, que não têm a ver com doença mental", disse, anunciado ainda que foi lançado um microsite no site da DGS dedicado à Saúde Mental.

O responsável relembra que o pequeno conjunto de pessoas com problemas mais graves - aquelas que já tinham doença prévia e aquelas que a desenvolveram na sequência da pandemia - deverão procurar uma resposta junto dos centros de saúde e dos serviços de psiquiatria dos hospitais.

Em cima da mesma esteve ainda a discussão sobre as comemorações do 25 de Abril e o 1º de Maio.

Não querendo adiantar informações concretas, Marta Temido disse em conferência de imprensa que o Ministério da Saúde está a trabalhar com a Assembleia da República e o Ministério da Administração Interna sobre as regras a adotar nas datas históricas para garantir a segurança e proteção dos participantes.

"Uma coisa são as tradicionais manifestações de rua [que foram canceladas], em que se juntam milhares de pessoas que se beijam e abraçam, outra são estas comemorações em relação às quais podem ficar tranquilos porque não deixaremos de forma nenhuma que ponham em causa o que conseguimos até aqui", disse a ministra.

"As pessoas podem ficar tranquilas e descansadas. De forma nenhuma deixaremos que um dia, um momento, um gesto, deixe que todo um esforço seja perdido", assegurou.

As autoridades de Saúde que até o vírus “estar erradicado, nada será como antes” e, por isso, no futuro há medidas que têm de continuar, nomeadamente o distanciamento social.

“Regra do distanciamento social e de limite de pessoas é para manter”, disse Graça Freitas, diretora-geral da Saúde. "Já percebemos que quando aliviamos medidas de distanciamento social" os casos aumentam, relembra a responsável, admitindo assim que as medidas de distanciamento social e de limite de pessoas se devem manter, nomeadamente em casamentos e funerais.

Marat Temido revela que existem, de acordo com orientações da OMS, três orientações para reposicionamento de medidas: Avaliação epidemiológica, que é feita a cada momento (para já preciso reduzir o número de novos casos e números de óbitos); capacidade dos sistemas de saúde (o sistema de saúde tem de responder também aos doentes não covid e encontrar um equilíbrio) e vigilância (testes diagnóstico e outros mecanismos de rastreabilidade da infeção que estão a ser estudados).

Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, disse ainda que qualquer pessoa que entre em Portugal, quer pela fronteira terrestre, ou proveniente de voos, tem de ficar em isolamento. Só poderão deslocar-se para o exterior"se tiverem um forte motivo para o fazer, tal como os restantes portugueses.