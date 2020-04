Desde 21 de Março foram cerca de sete mil os brasileiros que retornaram ao Brasil em voos comerciais. E, segundo os dados da Embaixada do Brasil em Lisboa fornecidos ao SOL, se se recuar até 17 de março, o número sobe para dez mil. Este regresso em massa de turistas e residentes em Portugal aconteceu em pleno surto do novo coronavírus e os números continuarão a crescer.

Fonte oficial da Embaixada do Brasil esclareceu que, além disso, outros 1200 brasileiros regressaram esta semana ao seu país natal em voos de repatriamento fretados pelo Estado brasileiro, num total de quatro voos - três com partida de Lisboa e um do Porto.

No dia 11, a embaixada já havia referido no seu site que o Brasil estaria a preparar uma operação de repatriamento, sem avançar números. «Na próxima semana, será dado início a processo de repatriamento de cidadãos brasileiros retidos em Portugal em decorrência dos cancelamentos de voos e das severas restrições às operações comerciais regulares», referia, adiantando que «neste primeiro momento, o esforço estará direcionado aos viajantes que tiveram seus voos cancelados e registaram sua situação juntos às repartições consulares ao longo do mês de março». Os pedidos registados em abril, referiam, serão tratados a posteriori.

«O objetivo é alcançar todos os brasileiros que se encontrem nas situações descritas. No entanto, caso se faça necessário em função da demanda existente, será dada prioridade aos passageiros que tenham preferência (idosos, gestantes, deficientes e crianças de colo); a menores de idade; e a cidadãos que se encontrem em quadro de extrema vulnerabilidade», lê-se no site, que explica também que «para fins de organização do processo, os passageiros serão contactados diretamente para receber as informações necessárias, confirmar sua situação e seu interesse no retorno ao Brasil».

Brasil atento aos que ficaram sem trabalho em Portugal

Mas a Embaixada do Brasil em Portugal também diz que está a acompanhar a situação dos brasileiros que vivendo em Portugal foram afetados pela pandemia, aconselhando todos a respeitarem as orientações das autoridades nacionais: «O Governo brasileiro está ciente de que a deterioração da realidade económica em razão das medidas de combate à covid-19 tem deixado número crescente de brasileiros residentes apreensivos com sua permanência em Portugal. Os consulados no país continuarão atentos à evolução desse quadro. Recomenda-se a todos que procurem seguir as orientações das autoridades portuguesas, em especial neste período em que vigora o estado de emergência».

No site, assim como nas redes sociais, foram ainda deixados os endereços de email através dos quais os cidadãos que estejam em território nacional numa situação de carência devem pedir ajuda.

Nos comentários da publicação feita no Facebook são muitos os brasileiros que nos ultimas semanas pediam ajuda ás autoridades brasileiras, uns por terem perdido voo, outros argumentando que tinham ficado sem trabalho e sem meios de subsistência e que, por isso, precisavam de regressar para junto das famílias.