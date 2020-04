O número diário de mortes devido à covid-19 caiu para 410 em Espanha, menos 155 mortes que no dia anterior. No total, o novo coronavírus já fez 20.453 vítimas mortais no país.



Enquanto o número de mortes desceu nas últimas 24 horas, o mesmo não ocorreu com o número de contágios. Foram detetados 4.218 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, o que representa um aumento face aos 3.658 que foram reportados na véspera. No total, há registo de 195.944 casos de infeção.

Dos infetados, 77.357 já recuperaram.