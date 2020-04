Ricardo Horta - Fantasia do golo

Ricardo Horta é hábil com a bola e tem uma qualidade de execução que está ao nível do melhor que temos visto na Liga portuguesa. E nao é um elogio fácil, gratuito. É a mais pura realidade.

Há jogadores que já nasceram "grandes". Mesmo que a carreira lhes tenha dado outro destino, há na verdade futebolistas cujos genes não mentem. Ricardo Horta é um desses casos. Criado nas escolas do Benfica, foi em Setúbal e Málaga que deu passos decisivos para figurar, hoje, entre os mais ilustres executantes do campeonato português. O Sporting de Braga reclama, de há muito, também ele um lugar entre os chamados... grandes do futebol português. Muito por culpa de jogadores como Ricardo Horta.

Fortíssimo nos duelos individuais, não confunde habilidade com técnica apurada. Tem ambos os predicados. Ricardo Horta é hábil com a bola e tem uma qualidade de execução que está ao nível do melhor que temos visto na Liga portuguesa. E nao é um elogio fácil, gratuito. É a mais pura realidade. Em velocidade, à direita ou à esquerda, mas também no corredor central se assim o jogo o exigir, é um desequilibrador por natureza e, esta época, um goleador de créditos firmados. Muito do sucesso do Sporting de Braga europeu passou pelos pés de número 21 dos bracarenses. Se há guerreiro no Minho, creio que temos aqui um belíssimo exemplo da fibra que caracteriza a equipa agora orientada por Custódio.

Ricardo Horta é um daqueles jogadores que facilmente adivinha o lance. Dos que pensa mais à frente e consegue, por isso, esquematizar mentalmente a jogada e dar-lhe seguimento, critério e... sentido de baliza. Procura o espaço, dá profunidade ao jogo da equipa, acelera os ritmos. Mas também tem classe e a dose certa de talento. Perguntar-me-ão? Um jogador assim não deveria estar uns degraus acima? Sim, sem qualquer ponta de dúvida. E um jogador assim não cabe mais vezes na Seleção Nacional? (Tem apenas 34 minutos jogados, diante da Albânia, em 2014, na única internacionalização A que consta do seu já valioso currículo). Sim, sem qualquer ponta de dúvida. A verdade, porém, é que entrar hoje na lista de Fernandes Santos não é propriamente fácil, tão grande é a... riqueza. Ricardo Horta será, talvez, um dos mais "prejudicados" com essa realidade. Porque características, qualidade, recursos e mentalidade, isso não lhe faltam mesmo!

B. I.

Ricardo Jorge Luz Horta

Idade: 25 anos

*Valor de Mercado: 8 M€

Jogos: 42

Minutos: 3323

Golos: 19

Assistências: 7

*Fonte: Transfermarkt