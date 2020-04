Itália registou, nas últimas 24 horas, mais 482 óbitos devido à covid-19. Este número é o mais baixo desde o dia 12 de abril. No total, já morreram 23.227 pessoas no segundo país com mais vítimas mortais provocadas pelo novo coronavírus, seguido dos Estados Unidos.

Foram confirmados ainda mais 3.491 infetados, nas últimas 24 horas, elevando assim o número total de infetados para 175.925.