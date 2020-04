Carlos Carreiras: "Em Cascais não vou permitir que haja as normais comemorações do 25 de abril, do 1º de maio e do 10 junho"

Carlos Carreiras: "Em Cascais não vou permitir que haja as normais comemorações do 25 de abril, do 1º de maio e do 10 junho"

Mafalda Gomes Jornal i 17/04/2020 21:58

"O presidente da Câmara Municipal de Cascais não é irresponsável para com os seus munícipes", diz o autarca do PSD