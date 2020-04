Steve Cash, a estrela americana de YouTube, suicidou-se, esta quinta-feira, aos 40 anos, escreve a imprensa internacional.

De acordo com os órgãos de comunicação, Cash morreu após disparar sobre si mesmo.

A mulher do entretainer deixou uma mensagem no Facebook a lamentar a morte do seu “melhor amigo, companheiro, amante e mentor.“.

Cash sofria de doença bipolar e depressão.

Ao longo da sua carreira enquanto criador de conteúdos no YouTube, a estrela de 40 anos acumulou um total de 770 milhões de visualizações.